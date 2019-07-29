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СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

Главная Общество
Красноярск
17:18 29 Июля 2019
ректор, общество, красноярск, сфу
Автор: Sibnovosti.ru
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СМИ сообщили о назначении и.о. ректора Сибирского федерального университета. Им стал доцент, кандидат философских наук Максим Румянцев. Приказ о смене руководства ведущего сибирского вуза подписал министр науки и высшего образования Михаил Котюков. 

До назначения Румянцев работал на кафедре информационных технологий, был заместителем министра образования Красноярского края. 

Отметим, что на сайте СФУ и.о. ректора по-прежнему числится Владимир Колмаков. Как писали Sibnovosti.ru, руководителю пророчили отставку после Универсиады-2019. Место Колмакова должен был занять проректор СФУ Павел Вчерашний, который сейчас находится под следствием. 

В СФУ корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что официальная информация о назначении нового ректора появится завтра, 30 июля. 

Фото: СФУ

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