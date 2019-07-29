29 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

Главная Общество
Красноярск
16:28 29 Июля 2019
медицина, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Врачи Красноярской краевой больницы установили двум пациентам девайсы для предотвращения инсультов. Эти приборы отечественного производства называют окклюдерами УЛП. Они представляют собой «ловушки» для тромбов, перекрывающие путь кровяным сгусткам в головной мозг. Об этом рассказали в краевой больнице. 

«Имплантация окклюдера показана пациентам с мерцательной аритмией в сочетании с высоким риском кровотечения. У этих больных на ушке левого предсердия «копятся» тромбы, которые потом отрываются и улетают в сосуды головного мозга, вызывая нарушение мозгового кровообращения», — пояснили медики. 

Девайсы устанавливаю пациентам, которым запрещено принимать лекарства и препараты, препятствующие образованию тромбов. Операция для таких людей — единственная альтернатива, признаются медики. 

«Ловушку» для тромбов устанавливают щадящим малоинвазивным способом под контролем рентгена. Раньше такие операции в России делали редко — импланты приходилась заказывать за границей, а их стоимость была слишком высокой.   

«Теперь же, благодаря применению российского оборудования, созданы условия для того, чтобы такие имплантации выполнялись чаще», — говорят врачи. 

Фото: medgorod.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

29 Июля 2019 г.
Им стал Максим Румянцев
Новости Красноярска: Единороссы поздравили Железногорск с Днем города

Единороссы поздравили Железногорск с Днем города

29 Июля 2019 г.
В Железногорске состоялись праздничные мероприятия, посвященные 69-летию со дня основания города
Новости Красноярска: Красноярцев оштрафовали за пикник в заповеднике «Столбы»

Красноярцев оштрафовали за пикник в заповеднике «Столбы»

29 Июля 2019 г.
Разводить костер на территории заказника запрещено
Новости Красноярска: Педагог-дефектолог из Красноярска отправится на учебу в США

Педагог-дефектолог из Красноярска отправится на учебу в США

29 Июля 2019 г.
Ее единственную выбрали на стажировку из России
Новости Красноярска: Красноярск и Владивосток свяжут прямые авиарейсы

Красноярск и Владивосток свяжут прямые авиарейсы

29 Июля 2019 г.
Авиакомпания S7 открывает новое направление
Новости Красноярска: В Норильске медведь бродит по турбазам и пугает отдыхающих

В Норильске медведь бродит по турбазам и пугает отдыхающих

29 Июля 2019 г.
Животное не боится людей
Новости компаний
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
22/07
«Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пожары в Красноярском крае уничтожают почти миллион гектаров леса

Пожары в Красноярском крае уничтожают почти миллион гектаров леса

25 Июля 2019 г.
Площадь увеличена до 907 тыс. га
Новости Красноярска: Синоптики опубликовали прогноз погоды в Красноярске на август

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Красноярске на август

28 Июля 2019 г.
Последний месяц лета будет переменчивым
Новости Красноярска: Мотоциклист погиб в ДТП на ул. Молокова

Мотоциклист погиб в ДТП на ул. Молокова

29 Июля 2019 г.
Байкер въехал в иномарку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356