Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

Врачи Красноярской краевой больницы установили двум пациентам девайсы для предотвращения инсультов. Эти приборы отечественного производства называют окклюдерами УЛП. Они представляют собой «ловушки» для тромбов, перекрывающие путь кровяным сгусткам в головной мозг. Об этом рассказали в краевой больнице.

«Имплантация окклюдера показана пациентам с мерцательной аритмией в сочетании с высоким риском кровотечения. У этих больных на ушке левого предсердия «копятся» тромбы, которые потом отрываются и улетают в сосуды головного мозга, вызывая нарушение мозгового кровообращения», — пояснили медики.

Девайсы устанавливаю пациентам, которым запрещено принимать лекарства и препараты, препятствующие образованию тромбов. Операция для таких людей — единственная альтернатива, признаются медики.

«Ловушку» для тромбов устанавливают щадящим малоинвазивным способом под контролем рентгена. Раньше такие операции в России делали редко — импланты приходилась заказывать за границей, а их стоимость была слишком высокой.

«Теперь же, благодаря применению российского оборудования, созданы условия для того, чтобы такие имплантации выполнялись чаще», — говорят врачи.

Фото: medgorod.ru