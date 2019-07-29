Единороссы поздравили Железногорск с Днем города

В прошедшие пятницу и субботу в Железногорске состоялись праздничные мероприятия, посвященные 69-летию со дня основания города. Горожан поздравляли представители местного отделения партии, депутат Государственной думы от «Единой России« Петр Пимашков и депутат Законодательного собрания от партии Вера Оськина.

Программа празднования Дня города включала в себя множество разнообразных мероприятий. В первый день состоялась официальная часть: утром у стелы «Строителям города» прошел памятный митинг. Первостроители города, глава Железногорска, член партии «Единая Россия» Игорь Куксин и представители предприятий по традиции возложили цветы к обелиску. Затем на торжественном собрании власти города чествовали тружеников, вручали подарки, благодарственные письма и почетные грамоты от губернатора края, Законодательного собрания и Железногорского городского Совета депутатов.

«Первые отряды строителей высадились на берег Енисея в августе 1949 года. А в феврале 1950-го было принято постановление правительства о строительстве на этой площадке Горно-химического комбината и города. В сложных условиях первопроходцы построили не только уникальные предприятия, но и замечательный город», – отметил Игорь Куксин.

Также во время торжественного собрания партийцы наградили дипломами от «Единой России» победителей конкурса «Мой цветущий двор».

Поздравления прозвучали и от депутата Государственной думы Петра Пимашкова. На встрече с главой города он сообщил, что из федерального бюджета будут выделены средства на модернизацию системы теплоснабжения ЗАТО. Для этого будет создан единый теплоэнергетический комплекс, в который войдут все источники теплоснабжения Железногорска.

В субботу праздник продолжился в городском парке. В течение всего дня там работали развлекательные площадки для детей и взрослых, а на городском озере состоятся открытые соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая зорька». Завершились торжественные мероприятия праздничным фейерверком.

По материалам «Единой России»

Фото: «Единая Россия»