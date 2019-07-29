Красноярцев оштрафовали за пикник в заповеднике «Столбы»

Двоих красноярцев оштрафовали за пикник и разведение огня в заповеднике «Столбы». Найти нарушителей правил заказника удалось благодаря бдительности неравнодушных туристов — люди пожаловались в администрацию.

«Двое граждан устроили пикник на скальном массиве «Первый Столб», сопровождающийся установкой палатки и использованием открытого огня для приготовления пищи», — пояснили в заповеднике.

Каждому из нарушителей выписали штраф в размере 3 тысяч рублей.

Администрация природного парка напоминает, что разводить костер на территории «Столбов» запрещено. Для пикников предусмотрены отдельные площадки, они расположены в научно-познавательном комплексе «Нарым». Там же можно разместить палатку на деревянных настилах.

Напомним, ранее двоих жителей Иркутской области оштрафовали за «помощь» новорожденным оленятам на «Столбах». Туристы, услышав голоса только что родившихся зверей, решили, что им угрожает опасность. Малышей забрали с места находки.

Фото:«Столбы»