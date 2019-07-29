Педагог-дефектолог из Красноярска отправится на учебу в США

Педагог-дефектолог детского сада № 194 Татьяна Сопинская поедет на стажировку в США. Преподавательницу пригласили в Бостон, где она будет обучаться в академии Perkins International Academy, рассказали в красноярском управлении образования.

Учительница уедет из России на год. Она вместе с преподавателями со всего мира будет осваивать новые методы работы с детьми.

«С некоторыми педагогами я уже успела познакомиться. Первое, что сказал американский специалист: «Я хочу, чтобы вы смотрели на своих воспитанников как на обычных детей, а не как на инвалидов. Они такие же, как все». Так что помимо уникальных педагогических практик, хотелось бы перенять инклюзивную культуру и применять ее в наших образовательных учреждениях. После возвращения домой хотелось бы открыть в нашем детском саду ресурсный центр по работе со слепоглухими ребятишками», — сказала Татьяна Сопинская.

Как рассказали в мэрии, красноярка работает педагогом с 18 лет. Сначала она преподавала химию, а затем перешла в детский сад, где стала заниматься с детьми со слабым слухом.

Отметим, что Татьяна Сопинская стала единственной преподавательницей из России, кто поедет в Бостон. На участие в программе претендовали педагоги из 40 городов страны.

Фото: mbdou194.ru