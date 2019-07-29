Красноярск и Владивосток свяжут прямые авиарейсы

Авиакомпания S7 открывает прямые рейсы во Владивосток из Красноярска. Напрямую улететь на Дальний Восток пассажиры смогут со 2 октября, сообщили в красноярском аэропорту.

Уже составлено расписание полетов:

со 2 октября по 23 октября по средам на Airbus А320. Вылет в 3:20, прилет в 11:20;

с 5 октября по 26 октября по субботам на Airbus A320neo, вылет в 3:20, прилет в 11:20.

Отмечается, что с 30 октября по 29 декабря и в новом году — с 5 января 2020 года по 29 марта 2020 года — рейсы начнут выполнять дважды в неделю — по средам и воскресеньям на Airbus A320neo. Вылет в 00:40, прилет в 8:40.

Из Владивостока в Красноярск расписание начнет действовать на сутки раньше:

с 1 октября по 22 октября по вторникам на Airbus А320. Вылет в 23:50, прилет в 02:20;

с 4 октября по 25 октября по пятницам на Airbus A320neo. Вылет в 23:50, прилет в 02:20;

с 29 октября по 28 декабря и с 4 января по 28 марта по вторникам и субботам на Airbus A320neo. Вылет в 21:10, прилет в 23:40.

Добавим, что Владивосток является шестым направлением авиакомпании S7 Airlines из Красноярска. Регулярно самолеты перевозчика летают в Москву, Новосибирск, Нижневартовск, Иркутск и Пекин.