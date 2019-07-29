В Норильске медведь бродит по турбазам и пугает отдыхающих

На турбазу «Надежда» в северной части Норильска вышел бурый медведь. Отдыхающие пытались отогнать косолапого громкими звуками, но животное не реагировало на сигналы. Видеозапись и фотографии с медведем появились в социальных сетях.

По словам местных жителей, хищника в этих районах замечали неоднократно — он пытается найти еду в мусорных баках, иногда заходит на дачные участки и турбазы. Людей некрупный медведь не замечает и не проявляет признаков агрессии.

Напомним, в начале июля косолапого заметили норильчане в окрестностях «Красных камней». Он вышел из леса, затем начал копаться в пакетах и есть шашлыки.

Ранее красноярские ученые пытались объяснить, почему медведи нападают на людей.

Фото: jemand.andere / Instagram