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В Норильске медведь бродит по турбазам и пугает отдыхающих

Главная Общество
Красноярск
10:32 29 Июля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На турбазу «Надежда» в северной части Норильска вышел бурый медведь. Отдыхающие пытались отогнать косолапого громкими звуками, но животное не реагировало на сигналы. Видеозапись и фотографии с медведем появились в социальных сетях. 

По словам местных жителей, хищника в этих районах замечали неоднократно — он пытается найти еду в мусорных баках, иногда заходит на дачные участки и турбазы. Людей некрупный медведь не замечает и не проявляет признаков агрессии. 

Напомним, в начале июля косолапого заметили норильчане в окрестностях «Красных камней». Он вышел из леса, затем начал копаться в пакетах и есть шашлыки.

Ранее красноярские ученые пытались объяснитьпочему медведи нападают на людей. 

Фото: jemand.andere / Instagram

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