Синоптики опубликовали прогноз погоды в Красноярске на август

Синоптики Gismeteo.ru опубликовали предварительный прогноз погоды на август. Так, первая декада месяца в Красноярске будет жаркой. До 10 августа столбики термометров не опустятся ниже +25 градусов. Практически каждая ночь в городе будет дождливой.

На следующей неделе осадки будут чередоваться с солнечной погодой. С 1 по 5 августа ожидается 30-градусная жара. Возможны грозы и частые ливни, особенно в темное время суток.

С 11 числа в Красноярск придет похолодание. Температура воздуха начнет постепенно понижаться. 12 августа синоптики прогнозируют +20 градусов, а 14 числа — +15 градусов. Но лето еще вернется в Красноярск — последние дни следующего месяца порадуют горожан теплой и солнечной погодой.