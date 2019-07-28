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Синоптики опубликовали прогноз погоды в Красноярске на август

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Красноярск
13:37 28 Июля 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики Gismeteo.ru опубликовали предварительный прогноз погоды на август. Так, первая декада месяца в Красноярске будет жаркой. До 10 августа столбики термометров не опустятся ниже +25 градусов. Практически каждая ночь в городе будет дождливой. 

На следующей неделе осадки будут чередоваться с солнечной погодой. С 1 по 5 августа ожидается 30-градусная жара. Возможны грозы и частые ливни, особенно в темное время суток. 

С 11 числа в Красноярск придет похолодание. Температура воздуха начнет постепенно понижаться. 12 августа синоптики прогнозируют +20 градусов, а 14 числа — +15 градусов. Но лето еще вернется в Красноярск — последние дни следующего месяца порадуют горожан теплой и солнечной погодой. 

 

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