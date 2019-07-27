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В сезон отпусков из Красноярска запускают дополнительные рейсы в Москву

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Красноярск
11:38 27 Июля 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В сезон летних отпусков авиакомпании решили запустить дополнительные самолеты до Москвы. Как сообщали СМИ, в этом году наблюдается ажиотаж на столичное направление. Практически все билеты на прямые рейсы раскуплены, остались только с пересадками в других городах России. 

Так, авиакомпания Nordwind Airlines с 1 августа начнет выполнять полеты три раза в неделю по утрам: по понедельникам, четвергам и субботам. В обратном направлении самолеты будут перевозить пассажиров в ночное время. 

Дополнительные рейсы также открывает авиакомпания «Аэрофлот». Первый полет запланирован на 2 августа, последний — на 1 сентября. Самолет А320 будет летать в столицу ежедневно со 2 до 21 августа. С 22 числа расписание изменится — из Красноярска пассажиры смогут улететь во все дни, кроме среды и пятницы. 

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