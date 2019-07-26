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У Центрального парка в Красноярске поменялся владелец

Главная Общество
Красноярск
15:43 26 Июля 2019
красноярск, общество, парк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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У Центрального парка в Красноярске сменился владелец — бизнесмен Даниил Бриман продал акции ЗАО. Новому хозяину парка перешло и право аренды земель. Об этом сообщает телеканал «Прима». 

Кто теперь будет руководить популярным местом отдыха горожан, пока неизвестно. С прежним владельцем был заключен договор аренды сроком на 25 лет. Срок действия контракта — до 2028 года. 

В мэрии журналистам подтвердили, что у Центрального парка сменилось руководство. В планах у администрации договориться с новым владельцем о комплексном развитии пространства. Концепцию развития предлагают разработать до конца года. 

Напомним, в прошлом году Sibnovosti.ru публиковали интервью с арендатором Центрального парка. Даниил Бриман рассказал о том, почему в парке не появится огромное колесо обозрения, что мешает арендаторам нормально работать и будет ли убрано ограждение по периметру.

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