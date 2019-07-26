Пожары в Эвенкии: фоторепортаж из задымленных поселков

В Сети появились фотографии задымленных эвенкийских поселков. На севере Красноярского края уже несколько недель горят леса — площадь пожаров с каждым днем увеличивается. По данным на 26 июля, очаги уничтожают более 940 тыс. га леса.

От дымки и опасного смога страдают красноярцы, а также соседние города — Новосибирск, Иркутск, Томск и даже Екатеринбург. Но хуже обстановка в самой Эвенкии — жители называют ситуацию «ужасающей».

Sibnovosti.ru публикуют подборку фотографий из социальных сетей.

Фото: typical_baykit / Instagram