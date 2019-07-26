26 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пожары в Эвенкии: фоторепортаж из задымленных поселков

Главная Общество
Красноярск
10:43 26 Июля 2019
общество, лесные пожары
версия для печати Ico_print

В Сети появились фотографии задымленных эвенкийских поселков. На севере Красноярского края уже несколько недель горят леса — площадь пожаров с каждым днем увеличивается. По данным на 26 июля, очаги уничтожают более 940 тыс. га леса. 

От дымки и опасного смога страдают красноярцы, а также соседние города — Новосибирск, Иркутск, Томск и даже Екатеринбург. Но хуже обстановка в самой Эвенкии — жители называют ситуацию «ужасающей». 

Sibnovosti.ru публикуют подборку фотографий из социальных сетей. 

Фото: typical_baykit / Instagram

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На выходных в Красноярске будет пасмурно и ветрено

На выходных в Красноярске будет пасмурно и ветрено

26 Июля 2019 г.
Температура воздуха будет держаться на отметке выше +20°C
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС помогает кодинской школе №4 в создании условий для инклюзивного обучения

Богучанская ГЭС помогает кодинской школе №4 в создании условий для инклюзивного обучения

25 Июля 2019 г.
Все работы по строительству будут завершены до середины августа 2019 года
Новости Красноярска: Огненное шоу на набережной Красноярска перенесли из-за пожаров

Огненное шоу на набережной Красноярска перенесли из-за пожаров

25 Июля 2019 г.
В регионе действует особый противопожарный режим
Новости Красноярска: Красноярские врачи спасли жизнь пожилому туристу из Франции

Красноярские врачи спасли жизнь пожилому туристу из Франции

25 Июля 2019 г.
У мужчины случился инсульт
Новости Красноярска: В Красноярске благоустроят восточный вход в заповедник «Столбы»

В Красноярске благоустроят восточный вход в заповедник «Столбы»

25 Июля 2019 г.
Объявлены торги
Новости Красноярска: Жительница Канска создает метровые картины из пластика

Жительница Канска создает метровые картины из пластика

24 Июля 2019 г.
Одну из них она составила из трех тысяч пробок
Новости компаний
22/07
«Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пожары в Красноярском крае уничтожают почти миллион гектаров леса

Пожары в Красноярском крае уничтожают почти миллион гектаров леса

25 Июля 2019 г.
Площадь увеличена до 907 тыс. га
Новости Красноярска: Красноярские врачи удалили опасную опухоль из носоглотки подростка

Красноярские врачи удалили опасную опухоль из носоглотки подростка

24 Июля 2019 г.
Пациент поступил в отделение с диагнозом «ангиофиброма носоглотки»
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае увеличилась площадь лесных пожаров

За сутки в Красноярском крае увеличилась площадь лесных пожаров

23 Июля 2019 г.
Горит 740 тысяч га
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356