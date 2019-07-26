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На выходных в Красноярске будет пасмурно и ветрено

Главная Общество
Красноярск
08:45 26 Июля 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики предупредили красноярцев о неблагоприятной погоде на выходных. 

«26 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с, утром местами туманы», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

В субботу, 27 июля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Днем пройдут дожди, ветер будет дуть со скоростью 8-10 м/c. Столбики термометров поднимутся до отметки +20...+23°C. Ночью температура опустится до +12°C.

В воскресенье, 28 июля, потеплеет до +24..+26°C. В Красноярске по-прежнему сохранится пасмурная погода. Осадков в этот день не будет, уверяют метеорологи. 

Добавим, что на выходных ветер должен сменить направление — это поспособствует рассеиванию смога от лесных пожаров. Дымка держится над городом всю неделю. 

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