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Богучанская ГЭС помогает кодинской школе №4 в создании условий для инклюзивного обучения

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Красноярск
14:22 25 Июля 2019
гэс, предприятие, школа, дети, помощь, энергетика
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В кодинской школе №4 при финансовой поддержке ПАО «Богучанская ГЭС» будут созданы условия для инклюзивного* обучения детей-инвалидов. На средства, выделенные энергетиками, в школе будет построен пандус, а также приобретена специальная коляска для перемещения в здании. Все работы по строительству будут завершены до середины августа 2019 года. Школьники с особыми требованиями к организации учебного процесса будут учиться в разные смены и пользоваться коляской при необходимости.

«Мы много лет пытались добиться строительства такого пандуса и приобретения специального оборудования через различные программы, но у нас детей с особыми требованиями всего четверо, и до утвержденных нормативов не хватало долей процентов. Теперь благодаря поддержке Богучанской ГЭС вопрос решен, ребята смогут спокойно и комфортно учиться вместе со сверстниками», - сказала директор школы №4 Вера Манеева.

Программа благотворительной деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» формируется на основе постоянной работы с обращениями граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Социальные и благотворительные проекты направлены на развитие и улучшение качества жизни жителей района, создание условий для развития спорта и сохранения культурного наследия, профессиональной ориентации подрастающего поколения, а также поддержку общественных объединений ветеранов и пенсионеров. Станция ежегодно выделяет городским школам средства на развитие материальной базы и приобретение необходимого учебного оборудования, оформляет подписку на детские литературные издания.

В 2016 году на средства ПАО «РусГидро» была приобретена сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями. В 2017 году гидроэнергетики выделили КМБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» средства для трудоустройства инвалидов.

* Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН по правам инвалидов в мае 2012 года. Конвенция предусматривает «обеспечение полного и равного осуществления инвалидами прав и свобод человека, уважение к личности и особенностям всех людей». Инклюзия (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. includere – заключать, включать) или «включенное образование» – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. Гарантии прав людей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования закреплены в Конституции РФ, а также федеральных законах РФ и типовых положениях.

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

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