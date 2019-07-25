Огненное шоу на набережной Красноярска перенесли из-за пожаров

В мэрии Красноярска сообщили, что огненное шоу на набережной переносится на неопределенный срок. Причиной стал особый противопожарный режим, который действует в Красноярском крае.

«Увы! В регионе введен особый противопожарный режим, в связи с этим организаторы вынуждены отменить запланированный на субботу огненный концерт. Следите за новостями, новую дату концерта мы обязательно сообщим», — пояснили в мэрии.

Напомним, концерт должен был состояться в последнюю субботу июля, 27 числа, возле «Капитанского клуба». Организаторы обещали горожанам огненное шоу, в котором задействованы лучшие артисты Красноярска.