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Огненное шоу на набережной Красноярска перенесли из-за пожаров

Главная Общество
Красноярск
13:23 25 Июля 2019
красноярск, общество, шоу
Автор: Sibnovosti.ru
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В мэрии Красноярска сообщили, что огненное шоу на набережной переносится на неопределенный срок. Причиной стал особый противопожарный режим, который действует в Красноярском крае. 

«Увы! В регионе введен особый противопожарный режим, в связи с этим организаторы вынуждены отменить запланированный на субботу огненный концерт. Следите за новостями, новую дату концерта мы обязательно сообщим», — пояснили в мэрии. 

Напомним, концерт должен был состояться в последнюю субботу июля, 27 числа, возле «Капитанского клуба». Организаторы обещали горожанам огненное шоу, в котором задействованы лучшие артисты Красноярска. 

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