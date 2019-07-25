Красноярские врачи спасли жизнь пожилому туристу из Франции

Врачи краевой больницы спасли жизнь 69-летнему туристу из Франции. Он прилетел в Сибирь, чтобы отправиться в круиз по Енисею. Однако в гостинице мужчине стало плохо, он потерял способность двигать правой рукой. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Иностранца срочно госпитализировали в больницу с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. У мужчины наблюдались признаки инсульта.

«После осмотра и сбора анамнеза невролог краевой больницы назначила туристу тромболизис. Препарат для рассасывания тромба вводил реаниматолог. Буквально «на игле» произошел регресс неврологической симптоматики – исчезли ассиметрия рта и девиация языка, связанные с поражением лицевого и подъязычного нервов, наросла сила в конечностях», — рассказали медики.

После путешественника Жана-Франсуа госпитализировали в реанимационное отделение №5, где за ним наблюдали специалисты. Француз пошел на поправку. Он понял, что ишемический инсульт в бассейне левой среднемозговой артерии очень опасен. Только благодаря действиям красноярских его жизнь вне опасности.

«В результате, иностранец уйдет из больницы на своих ногах. Ему повезло и с врачами, и со временем инсульта – случись он уже на теплоходе, все могло окончиться печальнее», — пояснили в больнице.

Фото: краевая больница