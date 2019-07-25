В Красноярске благоустроят восточный вход в заповедник «Столбы»

В Красноярске объявили торги на благоустройство восточного входа на «Столбы». Территорию у заповедника оформят в стиле экопарка «Гремячая грива». Об этом сообщили в пресс-службе заказника.

Проект благоустройство реализуется по инициативе агентства по туризму в Красноярском крае. Источник финансирования — краевой бюджет.

«В результате реализации проекта на восточном входе появятся пешеходная тропа до скалы «Ермак» с площадкой для отдыха, будет благоустроена территория у павильона туристско-информационного центра, установлены новые знаки навигации (единые для всего заповедника), поставлены скамейки и беседка. Данные работы оцениваются в 7,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Компания «Проектдевелопмент» уже разработала проект благоустройства. Так, на территории заказника планируется построить павильон центра альпинизма, где будут заниматься спортсмены. Кроме того, архитекторы собираются создать поляну для пикников с видом на «Такмак», а также поставить визит-центр, как на острове Татышев или в «Гремячей гриве».

«Важным аспектом является предложение перенести автобусную остановку ближе к Восточному входу, создать разворотную площадку, а также парковку», — рассказали в парке.

Отметим, что аукцион по выбору подрядчика пройдет 5 августа. Завершить намеченное благоустройство восточного входа в заповедник «Столбы» необходимо до 30 сентября 2019 года.

Фото: пресс-служба заповедника