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Кировский район: объединяя усилия

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Красноярск
17:00 24 Июля 2019
красноярск, общество, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Кировском районе Красноярска поощрили предпринимателей, которые помогают властям в благоустройстве. Им вручили специальные наклейки. Курс городской администрации на наведение чистоты и порядка бизнесмены приняли позитивно. Благоустройство подведомственной территории не только радует глаз, но и привлекает новых клиентов.

Наведение чистоты и порядка в Красноярске, благоустройство территорий - общегородская политика. Она выразилась во фразе «Меняется город - меняемся и мы». Эта история об ответственности - власти, жителей и бизнеса. В Кировском районе предпринимателей, которые по-хозяйски относятся к делу, поощрили специальными наклейками. Всего - больше десяти компаний.

«Процентов 90 предпринимателей нас слышат и следят за своей территорией. Наклейки мы подготовили — смайлы. Желтый говорит о том, что в помещении чисто, и мы благодарим предпринимателей за то, что они свои территории содержат в чистоте и порядке. Есть еще красные смайлики. Сегодня мы их никому не вручили, думаю, не пригодятся. Мы и изготовили их поменьше. Этим смайликом говорим о том, что здесь грязно, мусор и предприниматель нас не слышит, не хотят содержать свою территорию в порядки. Мне кажется, что и покупатели в такое место не пойдут», - рассказала Елена Ланина, руководитель администрации Кировского района.

Один из позитивных примеров - компания «PERSONA WOMEN». Директор Екатерина Андреева первым делом приклеила смайлик на дверь своего магазина.

«Для меня магазин как второй дом. Каждый день у нас убирается дворник, вместе с коллегами мы высаживаем цветы. Не все укладывается в деньги - хочется, придя на работу, видеть красоту, чувствовать себя комфортно», - рассказала она.

Отметим, предприниматели, которые не реагируют на замечания, приглашаются на административные комиссии. Штрафы немалые. Для граждан от 1 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 10 до 20 тысяч; для юридических лиц – от 30 до 100 тысяч рублей. За первое полугодие 2019 года за те или иные нарушения правил благоустройства в районе назначено штрафов на сумму 812 тысяч рублей.

Напомним, на прошлой неделе в Центральном районе Красноярска глава администрации Вадим Войцеховский проверил, как там бизнес реагирует на просьбы властей. Оказалось, что в стремлении властей навести порядок в городе большинство предпринимателей мэрию поддерживает.

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