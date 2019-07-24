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Жительница Канска создает метровые картины из пластика

Главная Общество
Красноярск
17:00 24 Июля 2019
красноярск, картины, общество
Источник: Енисей
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Жительница Канска делает метровые картины из крышек от пластиковых бутылок. На одно произведение у женщины уходит три тысячи пробок, по времени картина собирается за неделю. 

Свои мозаики Наталья Чепуля делает прямо на стене дома — на фасаде уже появились попугаи, а также медведь из мультфильмов. Созданием таких картин жительница Канска увлеклась несколько лет назад, теперь ей помогают все соседи и родственники. 

«Проблема была в пробках, это не один день – столько много набрать. Помогали иркутяне-сестры, здесь в городе все подруги, знакомые, сама, если попадались, собирала», — рассказала Наталья Чепуля. 

Эскизы автор картин находит в интернете. Затем с помощью карандаша размечает стены и начинает создавать рисунки, вооружившись гвоздями и молотком. 

Большинство работ женщины скрыты на ее участке за забором, но последнее творение находится на улице — оно уже стало местной достопримечательностью. 

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