Жительница Канска создает метровые картины из пластика

Жительница Канска делает метровые картины из крышек от пластиковых бутылок. На одно произведение у женщины уходит три тысячи пробок, по времени картина собирается за неделю.

Свои мозаики Наталья Чепуля делает прямо на стене дома — на фасаде уже появились попугаи, а также медведь из мультфильмов. Созданием таких картин жительница Канска увлеклась несколько лет назад, теперь ей помогают все соседи и родственники.

«Проблема была в пробках, это не один день – столько много набрать. Помогали иркутяне-сестры, здесь в городе все подруги, знакомые, сама, если попадались, собирала», — рассказала Наталья Чепуля.

Эскизы автор картин находит в интернете. Затем с помощью карандаша размечает стены и начинает создавать рисунки, вооружившись гвоздями и молотком.

Большинство работ женщины скрыты на ее участке за забором, но последнее творение находится на улице — оно уже стало местной достопримечательностью.