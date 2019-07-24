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Застройщика «Емельяновской слободы» обвинили в крупном обмане дольщиков

Главная Общество
Красноярск
16:35 24 Июля 2019
красноярск, общество, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экс-руководителя компании «Емельяновская слобода» обвиняют в злоупотреблении полномочиями. На бывшего гендиректора завели уголовное дело, материалы уже переданы в Железнодорожный районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

По версии следствия, 54-летний красноярец с мая 2013 года по август 2016 года был генеральным директором ООО «Енисейская слобода». Компания строила дома в одном из коттеджных поселков, а также жилую высотку. 

«При этом злоумышленник использовал свои полномочия вопреки интересам возглавляемой им коммерческой организации, что повлекло причинение существенного вреда гражданам и организациям, выступающим инвесторами при строительстве жилья, а также участникам долевого строительства», — рассказали в надзорном ведомстве. 

Полученные от дольщиков деньги бывший гендиректор направил контрагентам, никак не связанным со сферой строительства. Речь идет о сумме в 280 млн рублей. 

Отметим, что в октябре 2018 года ООО «Емельяновская слобода» признано банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство.  

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