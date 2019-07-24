Застройщика «Емельяновской слободы» обвинили в крупном обмане дольщиков

Экс-руководителя компании «Емельяновская слобода» обвиняют в злоупотреблении полномочиями. На бывшего гендиректора завели уголовное дело, материалы уже переданы в Железнодорожный районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, 54-летний красноярец с мая 2013 года по август 2016 года был генеральным директором ООО «Енисейская слобода». Компания строила дома в одном из коттеджных поселков, а также жилую высотку.

«При этом злоумышленник использовал свои полномочия вопреки интересам возглавляемой им коммерческой организации, что повлекло причинение существенного вреда гражданам и организациям, выступающим инвесторами при строительстве жилья, а также участникам долевого строительства», — рассказали в надзорном ведомстве.

Полученные от дольщиков деньги бывший гендиректор направил контрагентам, никак не связанным со сферой строительства. Речь идет о сумме в 280 млн рублей.

Отметим, что в октябре 2018 года ООО «Емельяновская слобода» признано банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство.