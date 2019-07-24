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Два района Красноярска остались без света

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Красноярск
14:46 24 Июля 2019
свет, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Улицы Центрального и Октябрьского районов Красноярска остались без света. Электричество отключили в 12:00, устранить поломку обещают к 16:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на службу «005». 

Из-за аварии отключились светофоры на некоторых участках, временно прекратили работу кафе, банки и магазины. 

До 16:00 света не будет в домах по ул. Киренского, Кравченко, Новая заря, Пролетарская, пр. Свободный, ул. Баумана, Серова, Белорусская, Годенко. 

В Центральном районе отключения коснулись следующих улиц: Дубровинского, Сурикова, пр. Мира, Карла Маркса, Урицкого, Диктатуры Пролетариата, Парижской коммуны и ул. Марковского. 

Отметим, что отключения в некоторых торговых центра Красноярска были и 23 июля вечером. 

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