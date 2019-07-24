Два района Красноярска остались без света

Улицы Центрального и Октябрьского районов Красноярска остались без света. Электричество отключили в 12:00, устранить поломку обещают к 16:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на службу «005».

Из-за аварии отключились светофоры на некоторых участках, временно прекратили работу кафе, банки и магазины.

До 16:00 света не будет в домах по ул. Киренского, Кравченко, Новая заря, Пролетарская, пр. Свободный, ул. Баумана, Серова, Белорусская, Годенко.

В Центральном районе отключения коснулись следующих улиц: Дубровинского, Сурикова, пр. Мира, Карла Маркса, Урицкого, Диктатуры Пролетариата, Парижской коммуны и ул. Марковского.

Отметим, что отключения в некоторых торговых центра Красноярска были и 23 июля вечером.