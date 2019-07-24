Красноярцев предупредили о ненастной погоде на озерах Хакасии

Жителей Красноярска, отдыхающих на озерах Хакасии, предупредили об ухудшении погоды. 24 и 25 июля в соседнем регионе пройдут сильные дожди, возможен град.

«По республике Хакасия ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град, ветер до 20 м/с. Местами при грозе порывы достигнут 25 м/с. Будьте осторожны», — говорится в сообщении МЧС.

Примечательно, что ровно год назад жителям сибирских регионов на мобильные телефоны приходили точно такие же предупреждения о непогоде в Хакасии.

Тем временем в Красноярском крае держится сухая погода. Центральную часть окутал дым от лесных пожаров в Эвенкии. Синоптики обещают, что смог задержится до 27 июля — в конце недели пройдут дожди с грозами, а ветер сменит направление на восточное.