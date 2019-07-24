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Благоустройство Николаевского проспекта продлится до конца года

Главная Общество
Красноярск
11:26 24 Июля 2019
красноярск, общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на Николаевском проспекте началось благоустройство территории.  Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе краевого правительства. 

Работы продлятся до конца года. На проспекте обустроят тротуары, проложат водоотводы и установят ограждения. 

«Планируется также провести антикоррозийную покраску железобетонных, металлических конструкций, путепроводов, лестничных сходов и подпорных стен», — говорится в сообщении. 

Заказчиком работ является КрУДор. Управление заключило договор с подрядчиком ООО «ПК ДСУ». Кроме того, в этом году планируется восстановить контактную сеть для троллейбусов в районе развязки с ул. Копылова. Торги будут объявлены в ближайшее время. 

Напомним, весной красноярцы жаловались, что на многих тротуарах Николаевского проспекта асфальт начал проваливаться и разрушаться. Строительством дороги от четвертого моста до улицы Копылова к зимней Универсиаде-2019 занималась строительная компания «Сибиряк». С подрядчиком был заключен контракт на сумму почти 3,3 млрд рублей. 

Фото: vk.com/krudor_2650627

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