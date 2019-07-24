Красноярские врачи удалили опасную опухоль из носоглотки подростка

Детские ЛОР-хирурги совместно с врачами из Красноярского края провели уникальную операцию по удалению опухоли из носоглотки. Пациентом стал 17-летний подросток, сообщили в региональном Минздраве.

Мальчик поступил в больницу с диагнозом «ангиофиброма носоглотки». Эта опухоль является доброкачественной, но из-за быстрого роста и склонности к рецидивам может стать злокачественной. Ранее такие операции делали за пределами Красноярского края — хирургическое вмешательство могло привести к сильной потери крови. Но теперь региональные врачи овладели самыми современными технологиями и научились делать такие сложные операции.

«На подготовительном этапе компьютерная томография с контрастированием опухоли проводилась в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства. Для «закрытия» сосудов пациент был госпитализирован в Краевую клиническую больницу. Этот этап был проведен очень качественно рентген–хирургами клиники, что позволило минимизировать кровопотерю в дальнейшем», — рассказали в министерстве.

После подростка перевели в межрайонную детскую больницу, где его прооперировали через сутки.

«Очень важно максимально быстро провести операцию, так как через 3-4 дня опухоль восстанавливает кровоток через обходные пути. Оперативное лечение удалось провести эндоскопическим методом, что позволило минимизировать хирургическую травму и кровотечение, а также уменьшить тяжесть состояния пациента в послеоперационном периоде», — пояснили специалисты.

Уже через сутки после операции подростка перевели в обычное отделение — сейчас парень идет на поправку.

Фото: Минздрав