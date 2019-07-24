Новую схему заезда на Коммунальный мост в Красноярске продлили на год

Действующие схемы организации движения при въезде на Коммунальный мост с ул. Дубровинского и на ул. Декабристов будут действовать еще минимум год. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

Так, на ул. Декабристов изменения вступили в силу в ноябре 2018 года. Сейчас водители могут проехать от ул. Ломоносова к ул. Дубровинского только по направлению к Енисею. На участке от ул. Бограда до ул. Ломоносова движение открыто в обе стороны. Новая схема позволила уменьшить заторы в районе Красной площади.

«Для удобства водителей временную схему движения решено оставить в качестве действующей до окончания всех работ, минимум до 30 ноября 2021 года», — рассказали в мэрии.

Кроме того, в мае 2019 года чиновники запретили левый поворот с ул. Дубровинского на Коммунальный мост. Действующим остался только правый поворот. Власти также сделали движение по ул. Сурикова односторонним. Такие меры позволят сократить заторы на ул. Вейнбаума, ул. Брянская, пр. Мира, ул. Маркса и ул. Ленина.

«Пока схема вводилась на два месяца, но теперь ее решено продлить до 24:00 25 июля 2020 года», — пояснили в администрации.

фото: Егор Фролов