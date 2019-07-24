24 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На концерте в честь 400-летия Енисейска выступит Олег Газманов

Главная Общество
Красноярск
09:00 24 Июля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Старейший город Красноярского края — Енисейск — готовится к празднованию 400-летия. Главные мероприятия в городе пройдут с 9 по 11 августа, но уже сейчас туда приезжают туристы из разных регионов. Организаторы опубликовали программу празднования юбилея. 

Туристов проведут по Енисейскому краеведческому музею имени А.И. Кытманова. После в детской художественной школе имени Н.Ф. Дорогова откроется арт-проект «Оконницы». Гостей познакомят с интерактивной композицией. 

Выставка археологических находок «Енисейск — град изрядный» расскажет о повседневной жизни жителей сибирского города в XVII-XVIII веках. Основу экспозиции составят археологические находки.

Каждый час от Соборной площади экскурсоводы будут водить гостей по туристическому маршруту «Енисейские живые картинки». Все желающие посетят сначала Мужскую гимназию (ул. Ленина, 120), затем Дом усадьбы купца первой гильдии Федора Дементьева (ул. Ленина, 109), далее Дом усадьбы Петра Кытманова (ул. Ленина, 105), и завершится маршрут в Доме усадьбы купца Трифона Савельева (ул. Ленина, 95).

«Самой вкусной станет площадка «Енисейская кухня», где на гастрономических подворьях гости праздника смогут отведать исконные блюда приенисейских сибиряков, а также традиционные плов и шашлыки, бургеры с разнообразными начинками, прохладительные напитки и многое другое», — рассказали организаторы. 

10 августа с 7:00 от Спасо-Преображенского монастыря до Богоявленского кафедрального собора пройдет крестный ход. По окончании службы в 12:00 все церкви Красноярского края одновременно будут звонить в колокола. 

Главным событием станет концерт, посвященный юбилею города. Программа начнется в 16:19 на главной сцене. Главным артистом Дня города станет певец Олег Газманов. 

Кроме того, гостей ожидают световые шоу «400 ярких лет» на фасаде Богоявленского собора. Они пройдут 9 и 10 августа с 22:00 до 23:00. 

Путешественникам предлагают воспользоваться турпутевками. Официально их продают три оператора — «Полония», «Спутник» и «Азимут», сказала на пресс-конференции руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Цены на турпакеты начинаются от 3,5 тысяч рублей. В стоимость входит трансфер до Енисейска, ночь в гостинице, а также различные экскурсии. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новую схему заезда на Коммунальный мост в Красноярске продлили на год

Новую схему заезда на Коммунальный мост в Красноярске продлили на год

24 Июля 2019 г.
Действующие схемы организации движения при въезде на Коммунальный мост с ул. Дубровинского и на ул. Декабристов будут действовать еще минимум год. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.  Так, на ул. Декабристов изменения вступили в силу в ноябре 2018 года. Сейчас водители могут пр...
Новости Красноярска: В Красноярске появится еще одно колесо обозрения

В Красноярске появится еще одно колесо обозрения

23 Июля 2019 г.
Его высота — 26 метров
Новости Красноярска: Санавиация Красноярска получила геликоптер с реанимационной палатой на борту

Санавиация Красноярска получила геликоптер с реанимационной палатой на борту

23 Июля 2019 г.
Вертолет поступил в рамках федерального проекта
Новости Красноярска: Более 52 тысяч клиентов Красноярскэнергосбыт выбрали электронную квитанцию

Более 52 тысяч клиентов Красноярскэнергосбыт выбрали электронную квитанцию

23 Июля 2019 г.
Электронная квитанция сводит к минимуму вероятность потери платежного документа
Новости Красноярска: Цистерны убрать, дома построить

Цистерны убрать, дома построить

23 Июля 2019 г.
Красноярцам представили проект застройки нефтебазы у Октябрьского моста
Новости Красноярска: Красноярские энергетики для ремонта теплотрассы проложили путь через болото

Красноярские энергетики для ремонта теплотрассы проложили путь через болото

22 Июля 2019 г.
На трубопроводе будет восстановлено антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция, проведен ремонт опор
Новости компаний
22/07
«Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 35-летнего жителя Канска осудили за домашнее насилие

35-летнего жителя Канска осудили за домашнее насилие

22 Июля 2019 г.
Его приговорили к четырем годам тюрьмы
Новости Красноярска: На дорогах Красноярска до сих пор не заработали камеры видеофиксации нарушений

На дорогах Красноярска до сих пор не заработали камеры видеофиксации нарушений

19 Июля 2019 г.
Контракт был заключен между КрУДором и ООО «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта»
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска произошли очередные кадровые перестановки

В мэрии Красноярска произошли очередные кадровые перестановки

23 Июля 2019 г.
Назначены новые руководители
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356