На концерте в честь 400-летия Енисейска выступит Олег Газманов

Старейший город Красноярского края — Енисейск — готовится к празднованию 400-летия. Главные мероприятия в городе пройдут с 9 по 11 августа, но уже сейчас туда приезжают туристы из разных регионов. Организаторы опубликовали программу празднования юбилея.

Туристов проведут по Енисейскому краеведческому музею имени А.И. Кытманова. После в детской художественной школе имени Н.Ф. Дорогова откроется арт-проект «Оконницы». Гостей познакомят с интерактивной композицией.

Выставка археологических находок «Енисейск — град изрядный» расскажет о повседневной жизни жителей сибирского города в XVII-XVIII веках. Основу экспозиции составят археологические находки.

Каждый час от Соборной площади экскурсоводы будут водить гостей по туристическому маршруту «Енисейские живые картинки». Все желающие посетят сначала Мужскую гимназию (ул. Ленина, 120), затем Дом усадьбы купца первой гильдии Федора Дементьева (ул. Ленина, 109), далее Дом усадьбы Петра Кытманова (ул. Ленина, 105), и завершится маршрут в Доме усадьбы купца Трифона Савельева (ул. Ленина, 95).

«Самой вкусной станет площадка «Енисейская кухня», где на гастрономических подворьях гости праздника смогут отведать исконные блюда приенисейских сибиряков, а также традиционные плов и шашлыки, бургеры с разнообразными начинками, прохладительные напитки и многое другое», — рассказали организаторы.

10 августа с 7:00 от Спасо-Преображенского монастыря до Богоявленского кафедрального собора пройдет крестный ход. По окончании службы в 12:00 все церкви Красноярского края одновременно будут звонить в колокола.

Главным событием станет концерт, посвященный юбилею города. Программа начнется в 16:19 на главной сцене. Главным артистом Дня города станет певец Олег Газманов.

Кроме того, гостей ожидают световые шоу «400 ярких лет» на фасаде Богоявленского собора. Они пройдут 9 и 10 августа с 22:00 до 23:00.