В Красноярске появится еще одно колесо обозрения

В Красноярске появится четвертое колесо обозрения — новый 26-метровый аттракцион откроют в парке «Сады мечты», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Колесо обозрения оборудуют 18 четырехместными кабинами, одновременно на нем смогут прокатиться 72 человека. Откроют аттракцион 26 июля. В настоящее время его тестируют. Стоимость билетов будет варьироваться от 100 до 250 рублей.

Отметим, что самый высокий аттракцион в Красноярске установлен в Центральном парке — 38 метров. Объекту уже более десяти лет. Колеса также есть в парке «Троя» и в развлекательном парке «Остров сокровищ» в «Роевом ручье».

Напомним, ранее красноярцы предлагали установить колесо обозрения на одном из трех островов — о. Татышев, о. Отдыха и о. Молокова. Проголосовать за этот или другой вариант развития территорий можно на сайте городской администрации.

Фото: Instagram