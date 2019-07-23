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В Красноярске появится еще одно колесо обозрения

Главная Общество
Красноярск
11:53 23 Июля 2019
красноярск, общество, развлечение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске появится четвертое колесо обозрения — новый 26-метровый аттракцион откроют в парке «Сады мечты», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Колесо обозрения оборудуют 18 четырехместными кабинами, одновременно на нем смогут прокатиться 72 человека. Откроют аттракцион 26 июля. В настоящее время его тестируют. Стоимость билетов будет варьироваться от 100 до 250 рублей. 

Отметим, что самый высокий аттракцион в Красноярске установлен в Центральном парке — 38 метров. Объекту уже более десяти лет. Колеса также есть в парке «Троя» и в развлекательном парке «Остров сокровищ» в «Роевом ручье».

Напомним, ранее красноярцы предлагали установить колесо обозрения на одном из трех островов — о. Татышев, о. Отдыха и о. Молокова. Проголосовать за этот или другой вариант развития территорий можно на сайте городской администрации. 

Фото: Instagram

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