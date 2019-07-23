Санавиация Красноярска получила геликоптер с реанимационной палатой на борту

Санавиация Красноярска получила новый геликоптер Ми-8 МВТ-1. Вертолет создан на базе Ми-8Т, он отличается силовой установкой и доработанной авионикой. Аппарат имеет два двигателя, мощность каждого из них — 2200 л.с. Об этом сообщили в пресс-службе краевой больницы.

Новый летный аппарат оснащен реанимационным модулем: на борту установлена кровать, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, а также шприцы-дозаторы кислорода.

«По сути, это летающая реанимационная палата. У нас есть возможность на борту оказывать медицинскую помощь в полном объеме», — сказал заведующий отделением санитарной авиации Константин Барышников.

Отметим, что новый вертолет поступил в Красноярск в рамках федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ».

Фото: краевая больница