Более 52 тысяч клиентов Красноярскэнергосбыт выбрали электронную квитанцию

Более 52 тысяч клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» отказались от бумажных квитанций и выбрали доставку платежных документов в электронном виде. Переход на новый формат получения квитанций позволяет жителям получить целый ряд преимуществ и при этом внести свой вклад в сохранение природы.

Электронная квитанция сводит к минимуму вероятность потери платежного документа, ее доставка происходит в течение одного-двух дней с момента формирования начисления, она исключает неправомерный доступ к персональным данным. Получая электронную квитанцию, абоненты первыми узнают об изменениях в тарифах.

«Мы заботимся о наших клиентах и внедряем максимально удобные и простые в использовании сервисы. В век гаджетов и современных технологий переход на виртуальный документооборот – это следующий шаг в развитии общества, которое не только ценит свое время, но заботится о сохранении окружающей среды, – прокомментировал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. – Каждый месяц мы видим уверенный рост подписок. Год назад электронную платежку получали 34 тысячи абонентов, в мае 2019 года – 48 тысяч, в июле – 52 тысячи».

Как уточнил доцент кафедры автомобилей и транспортно-технологических машин Лесоинженерного факультета СибГУ им. М.Ф. Решетнева Александр Никончук, в среднем из одного переработанного дерева будет произведено 9600 листов формата А4. ПАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает более 1 млн физических лиц. Для ежемесячной печати такого количества квитанций потребуется более 100 деревьев. За год эта цифра увеличится в 12 раз. Дереву нужно расти около 50 лет, прежде чем его срубят и переработают в бумагу. На производство одного листа формата А4 расходуется 10 литров воды. Одно дерево производит достаточно кислорода для дыхания 3 человек.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно на официальном сайте компании krsk-sbit.ru в «Личном кабинете клиента» в разделе «Профиль», либо при личном посещении отделения компании.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»