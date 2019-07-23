Цистерны убрать, дома построить

«Промышленный проект КНП ликвидирует до конца 2019 года», — заявил генеральный директор предприятия Борис Золотарев.

На правом берегу Красноярска полным ходом идет ликвидация центральной нефтебазы АО «Красноярскнефтепродукт». Объект был возведен 90 лет назад в чистом поле, позже вокруг нефтебазы разрослись жилые микрорайоны и торговые центры. В прошлом году руководство КНП приняло решение о ликвидации склада нефтепродуктов — для этого специалисты разработали целый проект.

По словам генерального директора КНП Бориса Золотарева, в течение года крупнейшая сеть АЗС в крае проводила подготовительные мероприятия по ликвидации центральной нефтебазы в Красноярске.

«На сегодняшний день полным ходом идет подготовка к закрытию нефтебазы. Из 54 куб. м. хранения нефтепродуктов выведено больше половины. Остальной объем работ мы завершим до конца текущего года. В 2020 году нефтебаза полностью прекратит свое существование», — сказал гендиректор.

Для закрытия нефтяного объекта было несколько причин, рассказывает руководитель КНП. Но главным фактором остается экологическая безопасность красноярцев.

Нефтебаза располагается на берегу Енисея — в будущем территорию облагородят и на месте промышленного комплекса появится новый микрорайон с доступной и удобной транспортной развязкой.

Концепцию застройки территории нефтебазы разработали архитекторы бюро «Первая линия» — под новый микрорайон на берегу реки освободится внушительная площадь. Порядка 250 тысяч «квадратов» отдадут под строительство новостроек. Другую часть земель — под социальную инфраструктуру. Здесь появится школа на 1200 мест, детский сад, подземный паркинг и магазины.

Сейчас участок, на котором запланировано строительство микрорайона, принадлежит КНП. После того, как все 40 резервуаров освободят от нефтепродуктов и зачистят, а также демонтируют все технологическое оборудование, землю продадут на торгах.

«Для застройки будет привлекаться инвестор. Он проведет все необходимые мероприятия по рекультивации и строительству и подарит жителям новый микрорайон», — пояснил Борис Золотарев.

Идею застройки поддержал губернатор Александр Усс, заявив, что новый микрорайон может стать визитной карточкой города.

«Безусловно, вопрос этот назрел, это историческое решение вынести нефтебазу за пределы города, тем более, что она находится в привлекательном с точки зрения градостроения месте», - сказал губернатор региона Александр Усс.

Для сотрудников старейшей нефтебазы в Красноярске ничего не изменится — все работники будут переведены на новые места. Топливо из резервуаров распределят по двум нефтебазам в Заозерном и Назарово. Специально для этого компания КНП увеличила передвижной состав бензовозов.

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»

По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»