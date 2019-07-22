Красноярские энергетики для ремонта теплотрассы проложили путь через болото

В микрорайоне Ветлужанка, по улице Вильского, Красноярская теплотранспортная компания ведет ремонт участка теплосети диаметром 500 мм. На трубопроводе протяженностью 260 метров будет восстановлено антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция, проведен ремонт опор, поддерживающих трубы. Эти профилактические работы помогут снизить теплопотери, избежать повреждения трубопровода во время отопительного сезона и повысить надежность теплоснабжения трех с лишним сотен домов микрорайона Ветлужанка.

Для проезда к месту проведения работ подрядной организацией ООО «Блик» по согласованию с районной и городской администрацией была организована техническая дорога вдоль расположенного рядом пруда. Участок, через который проходит насыпь, был заболочен, по технике безопасности там не могла работать строительная техника и ремонт теплосети был невозможен. После завершения работ дорога будет отсыпана песчано-гравийной смесью, что даст круглогодичный доступ для обслуживания и ремонта теплотрассы. Плановый срок завершения работ – 31 июля, после этого теплоэнегетики переходят на соседний участок теплотрассы для замены 110 метров изношенных труб.

Ремонтная программа на красноярских теплосетях в 2019 году проходит на 30 участках по всему городу. Половина всего объема работ уже выполнена. На этой неделе завершаются работы по перекладке теплосетей сразу на нескольких улицах правобережья. На проспекте Красноярский рабочий около дома №16, улице Мичурина и Вавилова специалисты теплотранспортного подразделения СГК и городских служб уже приступили к восстановлению благоустройства.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании