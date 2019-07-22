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Жители и партийцы Назаровского района широко отпраздновали 245-летие д. Медведск

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Красноярск
13:26 22 Июля 2019
празднование, поселок, жители, район
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Празднование юбилея старейшей деревни Назаровского района - Медведск - состоялось в минувшую субботу, 20 июля. Жители и единороссы приняли участие в масштабных народных гуляниях, которые проходили на открытой площадке и продолжались в течение всего дня. Поздравила собравшихся и глава района, секретарь местного отделения партии Галина Ампилогова.

Как рассказали в местной парторганизации, подготовка к торжественному событию началась еще зимой этого года. Сценарий мероприятия подготовили работники местного Дома культуры. На праздновании юбилея выступали коллективы творческой самодеятельности, были организованы конкурсы и игры для детей и взрослых, проходили выставки-продажи ремесленных изделий. Гостей праздника угощали блюдами русской кухни. Во время празднования организаторы рассказывали об истории населенного пункта.

Деревня Медведск основана в 1774 году. Сейчас там проживает около 500 человек. Однако жители бережно относятся к истории своей малой Родины.

Галина Ампилогова поздравила жителей с этой знаменательной датой и пожелала процветания и благополучия.

 «Хочу отметить, что деревня Медведск имеет огромное значение для всего Назаровского района. Желаю жителям сохранять традиции и передавать богатый опыт подрастающим поколениям. Выражаю огромную благодарность всем труженикам за вклад в развитие и становление малой Родины», - сказала Ампилогова.

Добавим, заслуженным жителям деревни, ветеранам труда были вручены благодарственные письма от Назаровского районного отделения «Единой России».

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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