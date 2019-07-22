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Предприятия РУСАЛа стали победителями в конкурсе социальной эффективности

Главная Общество
Красноярск
13:24 22 Июля 2019
предприятие, конкурс, награда, металлургия
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Сразу несколько предприятий компании РУСАЛ победили в XVI отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».

Конкурс организует и проводит Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России «АМРОС» и исполком Центрального совета горно-металлургического профсоюза России. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

Богучанский и Красноярский алюминиевые заводы признаны лучшими в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора». Предприятия РУСАЛа в Братске и Каменске-Уральском победили в номинации «Развитие персонала». Ачинский глиноземный комбинат и РУСАЛ-Новокузнецк отмечены за работу по природоохранной деятельности и ресурсосбережению.

Больше всего наград предприятия компании вязли в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда». В числе победителей – Саяногорский и Иркутский алюминиевые заводы и фольпрокатный завод САЯНАЛ.

– Предприятия компании РУСАЛ всегда активно участвуют в отраслевом конкурсе, который проводит Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и профсоюз, поэтому что очень важно получать оценку независимых экспертов, понимать, где находишься по сравнению с другими, – отмечает директор департамента персонала алюминиевого дивизиона РУСАЛа Денис Орлов, - Я горжусь, что предприятия алюминиевого дивизиона РУСАЛа вошли в число победителей практически во всех номинациях. Принятие и неукоснительное исполнение коллективных договоров, постоянное улучшение охраны труда  –  обязательное условие для устойчивого развития компании. Так прописано в корпоративной политике в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности РУСАЛа. И не случайно предприятия компании были отмечены в числе лучших.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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