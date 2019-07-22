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Известный на всю страну пресс-атташе футбольного «Енисея» Станислав Меркис покинул клуб

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Красноярск
13:02 22 Июля 2019
енисей, футбол, красноярск, журналисты
Автор: Sibnovosti.ru
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Пресс-атташе футбольного «Енисея» Станислав Меркис покинул красноярский клуб. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Три года как один день, каждый день из которых помню в мельчайших подробностях… Я счастлив и горд, что на протяжении этого долгого времени был частью «Енисея». Весной я принял решение, что нужно идти дальше. Оно было сложным, но взвешенным. 14 июля с билетом в один конец я отправился в Москву, где начал работу над рядом интересных проектов. Хочется поблагодарить каждого за время в «Енисее» — за совместную работу, поддержку, веру, критику…», - написал он.

Меркис стал известен футбольной и околоспортивной общественности еще будучи школьником. Он вел неофициальный твиттер красноярской команды. С приходом в клуб нового руководства в 2016 году стал пресс-атташе «Енисея» в 18-летнем возрасте. В первую очередь он запомнился креативным подходом ведения соцсетей команды и деликатной работой с журналистами.

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