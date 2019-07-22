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Специалисты не нашли вредных веществ в задымленном воздухе Красноярска

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Красноярск
11:21 22 Июля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора проверили воздух Красноярска на содержание вредных веществ. 

«По состоянию на 10:00 часов 22.07.2019 г. превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, формальдегида, взвешенных частиц фракций РМ2,5, РМ10 в атмосферном воздухе не зарегистрировано», — говорится в сводках ведомства. 

Тем временем в Красноярск снова вернулся смог от действующих лесных пожаров. Горожане жалуются, что в городе пахнет гарью, а дымка заволокла небо. Неблагоприятные условия добрались и до соседних регионов — ветер принес дым в Томск и Новосибирск, где не зарегистрировано возгораний.  

По оперативной информации лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона на выходных действовало 104 лесных пожара общей площадью около 458 тыс. га. 

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