Специалисты не нашли вредных веществ в задымленном воздухе Красноярска

Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора проверили воздух Красноярска на содержание вредных веществ.

«По состоянию на 10:00 часов 22.07.2019 г. превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, формальдегида, взвешенных частиц фракций РМ2,5, РМ10 в атмосферном воздухе не зарегистрировано», — говорится в сводках ведомства.

Тем временем в Красноярск снова вернулся смог от действующих лесных пожаров. Горожане жалуются, что в городе пахнет гарью, а дымка заволокла небо. Неблагоприятные условия добрались и до соседних регионов — ветер принес дым в Томск и Новосибирск, где не зарегистрировано возгораний.

По оперативной информации лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона на выходных действовало 104 лесных пожара общей площадью около 458 тыс. га.