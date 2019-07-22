Красноярск попал в список самых дорогих городов мира

Аналитическое агентство Numbeo опубликовало рейтинг городов по стоимости жизни. Это глобальная база данных о потребительских ценах, уровне преступности, качестве медицинского обслуживания. В список вошли 379 городов из разных стран мира, сообщает РБК.

Красноярск занимается 286-ю строчку. По данным агентства, расходы на одного человека в месяц в краевом центре составляют минимум 30,3 тысячи рублей, на семью из четырех человек —106,6 тысячи рублей. В эту цифру не входит аренда жилья. При составлении рейтинга аналитики учитывали стоимость продуктов, средний чек в кафе и ресторанах, стоимость проезда в автобусах и такси, а также траты на одежду и обувь.

По ценам Красноярск опередил Новосибирск. Самым дорогим городом в России является Москва — 221 место в мире.

Мировой рейтинг возглавил город Базел в Швейцарии. Также лидерами стали и такие швейцарские города, как Женева, Берн, Цюрих, Лозанна.