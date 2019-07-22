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На «Столбах» созрели ядовитые цветы и ягоды

Главная Общество
Красноярск
09:45 22 Июля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Администрация заповедника «Столбы» предупредила красноярцев об опасных дикоросах. На тропах зацвела крапива двудомная. Ожоги от этого растения гораздо серьезнее, чем от обычной крапивы. Борщевик рассеченный также может оставлять на коже небольшие волдыри, рассказали в заповеднике. 

В разгар лета на «Столбах» зацвели ядовитые кустарники. Волчье лыко или волчеягодник обыкновенный издалека напоминает сирень. 

«Сейчас на кустарнике созревают ягоды – ярко-красные, глянцевые, похожие на вишню. Не стоит пробовать их на зубок. Все части волчьего лыка смертельно ядовиты, не случайно у него такое название», — пояснили в заповеднике. 

Также рядом с туристическими тропами можно встретить живокость или шпорник. Это высокое растение с длинными сине-фиолетовыми соцветиями. Цветы и стебель опасны — при контакте с незащищенной кожей возможны аллергические реакции. При употреблении внутрь можно получить серьезное отравление.

«Борец высокий – еще один представитель семейства лютиковых, очень распространенный на территории. Листьями отдаленно похожи на живокость. В настоящее время уже отцветает, но найти эти высокие, эффектные растения не составит труда. Все части этого растения – от кончика корня до мелких семечек – чрезвычайно ядовиты» — рассказали представители заказника. 

Также на территории «Столбов» растет ядовитая жимолость, вороний глаз, вех, воронец красноплодный и дерен. Все кустарники и цветы можно легко спутать с обычными растениями, которые встречаются за городом или на дачах. Красноярцев просят не срывать и не трогать цветы и ягоды. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 4 тысяч рублей. 

На «Столбах» созрели ядовитые цветы и ягоды
На «Столбах» созрели ядовитые цветы и ягоды
На «Столбах» созрели ядовитые цветы и ягоды

Фото: «Столбы»

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