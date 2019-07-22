Красноярцев ждет неделя дождей

Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой и дождливой. Сегодня, 22 июля, в городе будет пасмурно. Температура воздуха поднимется до +21...+22°C. Днем возможны осадки, ветер усилится до 12 м/с.

«Переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 19-21°C», — обещают синоптики Среднесибирского УГМС.

23 июля в Красноярске потеплеет до +24°C. Метеорологи также обещают дождь и ветер с порывами до 8 м/с.

В середине недели столбики термометров достигнут отметки +27°C. Несмотря на теплую погоду, осадки в городе не прекратятся.

Добавим, что дожди продержатся до конца недели. На выходных ожидается похолодание до +18...+20°C.