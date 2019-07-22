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Красноярцев ждет неделя дождей

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Красноярск
08:48 22 Июля 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой и дождливой. Сегодня, 22 июля, в городе будет пасмурно. Температура воздуха поднимется до +21...+22°C. Днем возможны осадки, ветер усилится до 12 м/с. 

«Переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 19-21°C», — обещают синоптики Среднесибирского УГМС. 

23 июля в Красноярске потеплеет до +24°C. Метеорологи также обещают дождь и ветер с порывами до 8 м/с. 

В середине недели столбики термометров достигнут отметки +27°C. Несмотря на теплую погоду, осадки в городе не прекратятся. 

Добавим, что дожди продержатся до конца недели. На выходных ожидается похолодание до +18...+20°C. 

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