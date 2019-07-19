19 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На дорогах Красноярска до сих пор не заработали камеры видеофиксации нарушений

Главная Общество
Красноярск
15:56 19 Июля 2019
общество, красноярск, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вопреки заключенному контракту на дорогах Красноярска до сих пор не заработали камеры видеофиксации нарушений. Контракт был заключен между КрУДором и ООО «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта». Компания базируется в Москве. В результате краевое управление дорог выписало подрядчику штрафы, сумма которых достигла 1,1 млн рублей. Претензия с указанным штрафом размещена на сайте госзакупок

Из документа следует, что подрядчик не исполнил несколько обязательств по контракту. В частности, он не подготовил приборы к тестированию. Кроме того, компания сменила юридический адрес, о чем не уведомила заказчика. 

Недостатки заметили и в Норильске — фирма самовольно разместила «специальные технические средства» на опоре освещения, а также нарушила правила технологического присоединения к электросетям. Все эти замечания подрядчик устранил, однако штрафные санкции никто отменять не будет. 

«На данный момент камеры на участках установлены и работают, однако в КрУДор поступают данные не по всем необходимым рубежам контроля. Соответственно, условия контракта подрядчиком не были выполнены. КрУДор, как заказчик, назначил штрафные санкции. Если они не будут оплачены в добровольном порядке, управление обратится в суд», — рассказали в пресс-службе краевого управления. 

Напомним, сумма контракта на установку приборов видеофиксации нарушений на дорогах Красноярска и края составила 196 647 225,94 рублей. Срок действия контракта - до конца 2024 года. В июне компания «АИСТ» должна была установить системы, а также завершить их тестирование. С 1 июля камеры должны были заработать в полном объеме и выписывать штрафы нарушителям. Новые комплексы планировалось установить на перекрестках Шахтеров - Березина, Молокова - Авиаторов, Алексеева - Авиаторов, Красноярский рабочий - Корнетова, Матросова - Семафорная, Тотмина - Юшкова, Матросова, 60 лет Октября, Мичурина - Волгоградская, Свердловская, Базайская, Свободный – Красномосковская и других. Камеры должны были появиться в Норильске, в Канске, в Минусинске и в Сосновоборске.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Федерация прописала Красноярскому краю этапы социально-экономического развития

Федерация прописала Красноярскому краю этапы социально-экономического развития

19 Июля 2019 г.
Документ включает несколько пунктов
Новости Красноярска: Из-за ремонта в Красноярске ограничат движение на проблемных магистралях

Из-за ремонта в Красноярске ограничат движение на проблемных магистралях

19 Июля 2019 г.
Ограничения коснутся самых загруженных дорог
Новости Красноярска: В первом полугодии 2019 года Богучанская ГЭС увеличила производство электроэнергии и выплату налогов

В первом полугодии 2019 года Богучанская ГЭС увеличила производство электроэнергии и выплату налогов

19 Июля 2019 г.
По сравнению с аналогичными периодами 2018 года выработка за полугодие выросла на 19,38%
Новости Красноярска: В Красноярске сделают безопаснее 14 аварийных участков дорог

В Красноярске сделают безопаснее 14 аварийных участков дорог

19 Июля 2019 г.
Там установят светофоры и изменят схемы движения
Новости Красноярска: Три района Красноярска в пятницу останутся без холодной воды из-за аварии

Три района Красноярска в пятницу останутся без холодной воды из-за аварии

19 Июля 2019 г.
Отключение продлится несколько часов
Новости Красноярска: В Красноярск придут прохладные и пасмурные выходные

В Красноярск придут прохладные и пасмурные выходные

19 Июля 2019 г.
В пятницу ожидается гроза
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Железногорска надел юбку ради прохода в здание администрации

Житель Железногорска надел юбку ради прохода в здание администрации

18 Июля 2019 г.
В шортах мужчину не пустили
Новости Красноярска: «Аэрофлот» набирает сотрудников для хаба в Красноярске

«Аэрофлот» набирает сотрудников для хаба в Красноярске

15 Июля 2019 г.
Обещают от 80 до 120 тысяч рублей в месяц
Новости Красноярска: Завтра в Красноярске резко изменится погода

Завтра в Красноярске резко изменится погода

16 Июля 2019 г.
Ожидаются грозы и сильный ветер
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356