Вопреки заключенному контракту на дорогах Красноярска до сих пор не заработали камеры видеофиксации нарушений. Контракт был заключен между КрУДором и ООО «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта». Компания базируется в Москве. В результате краевое управление дорог выписало подрядчику штрафы, сумма которых достигла 1,1 млн рублей. Претензия с указанным штрафом размещена на сайте госзакупок.

Из документа следует, что подрядчик не исполнил несколько обязательств по контракту. В частности, он не подготовил приборы к тестированию. Кроме того, компания сменила юридический адрес, о чем не уведомила заказчика.

Недостатки заметили и в Норильске — фирма самовольно разместила «специальные технические средства» на опоре освещения, а также нарушила правила технологического присоединения к электросетям. Все эти замечания подрядчик устранил, однако штрафные санкции никто отменять не будет.

«На данный момент камеры на участках установлены и работают, однако в КрУДор поступают данные не по всем необходимым рубежам контроля. Соответственно, условия контракта подрядчиком не были выполнены. КрУДор, как заказчик, назначил штрафные санкции. Если они не будут оплачены в добровольном порядке, управление обратится в суд», — рассказали в пресс-службе краевого управления.

Напомним, сумма контракта на установку приборов видеофиксации нарушений на дорогах Красноярска и края составила 196 647 225,94 рублей. Срок действия контракта - до конца 2024 года. В июне компания «АИСТ» должна была установить системы, а также завершить их тестирование. С 1 июля камеры должны были заработать в полном объеме и выписывать штрафы нарушителям. Новые комплексы планировалось установить на перекрестках Шахтеров - Березина, Молокова - Авиаторов, Алексеева - Авиаторов, Красноярский рабочий - Корнетова, Матросова - Семафорная, Тотмина - Юшкова, Матросова, 60 лет Октября, Мичурина - Волгоградская, Свердловская, Базайская, Свободный – Красномосковская и других. Камеры должны были появиться в Норильске, в Канске, в Минусинске и в Сосновоборске.