Федерация прописала Красноярскому краю этапы социально-экономического развития

Совет Федерации рекомендовал правительству Красноярского края рассмотреть и принять меры социально-экономической поддержки для опорного региона страны. Основные пункты документа опубликованы на сайте краевого Заксобрания.

Так, сенаторы рекомендуют правительству России выделить Красноярску в 2020 году средства на развитие аэропорта и организацию новых маршрутов. Через год также планируется построить для сибирского региона два речных суда.

Следующие пункты касаются железнодорожных сообщений и новых автомобильных дорог. Так, до 2022 года предлагается завершить строительство ЖД путей по линии «Карабула — Ярки» в Богучанском районе. Также власти намерены возвести дорогу «Красноярск — Енисейск — Высокогорский» и отремонтировать участок от Канска до Кодинска.

Еще несколько вопросов коснулись именно социальной инфраструктуры. Через два года в микрорайоне Метростроитель Советского района должны построить школу на 1280 мест. Образовательное учреждение также планируется возвести на ул. 8 Марта.

«Министерству здравоохранения РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о подготовке предложений по включению в Федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству поликлиники в микрорайоне Покровский города Красноярска (в 2020—2022 годах)», — говорится в документе.

Отметим, что данное постановление было принято по итогам обсуждений региональной проблематики во время Дней Красноярского края в Совете Федерации.