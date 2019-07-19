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Федерация прописала Красноярскому краю этапы социально-экономического развития

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Красноярск
15:30 19 Июля 2019
экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Совет Федерации рекомендовал правительству Красноярского края рассмотреть и принять меры социально-экономической поддержки для опорного региона страны. Основные пункты документа опубликованы на сайте краевого Заксобрания. 

Так, сенаторы рекомендуют правительству России выделить Красноярску в 2020 году средства на развитие аэропорта и организацию новых маршрутов. Через год также планируется построить для сибирского региона два речных суда. 

Следующие пункты касаются железнодорожных сообщений и новых автомобильных дорог. Так, до 2022 года предлагается завершить строительство ЖД путей по линии «Карабула — Ярки» в Богучанском районе. Также власти намерены возвести дорогу «Красноярск — Енисейск — Высокогорский» и отремонтировать участок от Канска до Кодинска.

Еще несколько вопросов коснулись именно социальной инфраструктуры. Через два года в микрорайоне Метростроитель Советского района должны построить школу на 1280 мест. Образовательное учреждение также планируется возвести на ул. 8 Марта. 

«Министерству здравоохранения РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о подготовке предложений по включению в Федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству поликлиники в микрорайоне Покровский города Красноярска (в 2020—2022 годах)», — говорится в документе. 

Отметим, что данное постановление было принято по итогам обсуждений региональной проблематики во время Дней Красноярского края в Совете Федерации. 

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