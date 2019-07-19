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В первом полугодии 2019 года Богучанская ГЭС увеличила производство электроэнергии и выплату налогов

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Красноярск
11:42 19 Июля 2019
электростанция, электроэнергия, гэс, производство, электричество, налоги
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В первом полугодии 2019 года ПАО «Богучанская ГЭС» произвела 7 млрд 359 млн кВт•ч электроэнергии, в том числе в июне - 1 млрд 312 млн кВт•ч. По сравнению с аналогичными периодами 2018 года выработка за полугодие выросла на 19,38%, в июне - на 5,4%.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В первой половине 2019 года гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась более благоприятно, чем в 2018 году. В январе и феврале были установлены рекорды выработки в зимние месяцы за весь срок эксплуатации станции – более 1,2 млрд кВт*ч в месяц. 1 июля Богучанская ГЭС преодолела рубеж в 75 млрд кВт•ч, произведенных и поставленных потребителям.

В первом полугодии энергосистема Красноярского края произвела 31 млрд 513,3 млн кВт•ч, что на 5,8% больше выработки за шесть месяцев 2018 года. Выработка ГЭС превысила 16 млрд 476,3 млн кВт•ч, что выше показателя 2018 года на 1,7 %. Доля Богучанская ГЭС составляет более 44,66% от выработки всех ГЭС края.

Успешная производственная деятельность и рост спроса на электроэнергию позволили Богучанской ГЭС увеличить платежи в бюджеты разных уровней. Всего в первом полугодии 2019 года уплачено 3 млрд 697,8 млн рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года было выплачено 2 млрд 285,2 млн рублей (рост на 16,18%).

Федеральный бюджет получил от ПАО «Богучанская ГЭС» 2,06 млрд рублей, в том числе в виде налога на добавленную стоимость 1 млрд 651 млн рублей (на 488 млн больше, чем годом ранее). Размер платы за пользование водными объектами превысил 191,5 млн рублей.

В бюджет Красноярского края за отчетный период Богучанская ГЭС заплатила 1 млрд 622 млн рублей, основную часть этой суммы составила региональная доля налога на прибыль организаций – 978,5 млн рублей; налог на имущество организаций выплачен в размере 643 млн рублей. Отчисления по налогу на доходы физических лиц выросли на 8,3 млн рублей и выплачены в сумме 49,3 млн рублей.

Отчисления в местный бюджет выросли по сравнению с первым полугодием 2018 года на 600 тысяч рублей и составили 10,13 млн рублей, основную долю этой суммы составляет арендная плата за земельные участки. Отчисления во внебюджетные фонды превысили 92,47 млн рублей, что на 18 млн рублей превышает отчисления в первом полугодии 2018 года.

Богучанская ГЭС – четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, пятая по мощности гидроэлектростанция России. Возведение ГЭС было начато в 1970-х годах и впоследствии приостановлено из-за недостаточного финансирования. Достройка станции возобновлена в 2006 году компаниями ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ после заключения соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС и Богучанского алюминиевого завода. Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 2012 году, проектной мощности 2 997 МВт Богучанская ГЭС достигла в 2015 году.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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