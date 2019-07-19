Из-за ремонта в Красноярске ограничат движение на проблемных магистралях

В мэрии рассказали о новых ограничениях на дорогах Красноярска. Все они связаны с ремонтом или строительством сетей водоснабжения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Так, до 15 августа продлено ограничение по проезду-дублеру ул. Матросова. На участке ведется капитальный ремонт тепловых сетей. Движение автомобилей запрещено в районе рынка от ул. Матросова,7 до дома №11. Работы идут с 3 мая 2019 года.

Кроме того, с 19 июля частично ограничен для проезда участок по ул. Партизана Железняка. Это связано со строительством сетей водоотведения к новому жилому комплексу по ул. Малиновского.

«Для движения транспорта будет ограничен участок длиной 20 метров по нечетной стороне улицы Партизана Железняка, на пересечении с проездами в районе зданий по адресам ул. Партизана Железняка, 17 и ул. Партизана Железняка, 49. На участке будет закрыта для проезда крайняя правая полоса движения. Ограничения будут действовать с 22:00 19 июля до 22:00 1 августа», — рассказали в мэрии.

С 22 июля чиновники ограничат движение по ул. Алексеева — автомобили не смогут проехать по участку в районе дома № 48а/10 по ул. Алексеева. На участке ведется строительство сетей водоснабжения к новым домам микрорайона «Слобода Весны».