В Красноярске сделают безопаснее 14 аварийных участков дорог

Городская администрация начала масштабную работу по «снижению мест концентрации ДТП» на дорогах Красноярска. Пока в списке 14 участков городских магистралей, где аварии происходят чаще, чем в других местах. До конца дорожного сезона на большинстве из них установят современные светофоры и изменят схемы движения.

Например, на перекрестке улиц Чернышева и Словцова в Октябрьском районе в целях повышения безопасности переносят остановку, устанавливают светофорные объекты, перекладывают асфальт и переносят опоры освещения.

«Сегодня посмотрели, как идут работы на ул. Чернышева – Словцова. Видим, что люди перебегают проезжую часть, идут по натоптанной дорожке к общежитиям. Определились, в каком месте будет установлена остановка, что к ней нужно подвести не одну, а две асфальтовые дорожки, поскольку дом большой. Видим, насколько оживленное движение на Т-образном перекрестке: он должен быть перекрыт, будет установлена дорожно-знаковая информация, знак, запрещающий там остановку. В этой части движение будет организовано правильно», - пояснил первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Также движение оптимизируют на ул. 9 мая – там заработает в полном объеме кольцевая развязка на пересечении с ул. Авиаторов. Для этого придется переустроить автобусный карман, остановку, модернизировать светофоры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.