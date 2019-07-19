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Три района Красноярска в пятницу останутся без холодной воды из-за аварии

Главная Общество
Красноярск
09:26 19 Июля 2019
вода, авария, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из-за коммунальной аварии три района Красноярска сегодня на несколько часов останутся без холодной воды. В пресс-службе управляющей компании «КрасКом» сообщили, что под отключение попадают часть Свердловского и Кировского районов, а также дома Советского района.

«Будет приостановлена подача холодной воды в поселки Цементников, Монтажников, Водников и Торгашино, а также в административные здания и производственные промышленной зоны на ул. 60 лет Октября от дома 101 до 172», - пояснили в Водоканале.

Кроме того, давление холодной воды понизят в микрорайоне Первомайский, а также на улице Затонская (от ул. 60 лет Октября до Тимошенкова).

Водоснабжение остановят в пятницу, 20 июля, в 10:00 для устранения повреждения в технологической камере на острове Отдыха. Возобновить подачу воды планируют в 14:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Еще одно отключение в пятницу произойдет в Советском районе. Коммунальщикам необходимо определить место утечки на магистральном водопроводе на Северном Шоссе. Холодной воды с 10:00 до 14:00 не будет в части домов на улицах Полигонная, Гайдашовка, Космонавтов, Мате Залки, Шумяцкого, Светлогорская, 9 Мая, проспектах Связистов и Комсомольский, а также в коттеджах на ул. Харламова, Матвеева, Беляева и Бегичева.

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