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В Красноярск придут прохладные и пасмурные выходные

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Красноярск
08:31 19 Июля 2019
погода, дождь, лето, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики прогнозируют незначительное похолодание на выходных. В пятницу, 19 июля, в городе ожидается гроза и дождь. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 12м/с, при грозе порывы до 18м/с. Воздух прогреется до 24-26°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В субботу, 20 июля, ночью температура опустится до 15°С, днем ожидается около 20°С, переменная облачность, дождь.

Ночь на воскресенье в Красноярске будет очень холодной для середины июля. По данным Гидрометцентра, температура опустится до 10°С, днем воздух прогреется до 21°С, осадки сохранятся.

По предварительному прогнозу синоптиков, холодные ночи сохранятся в Красноярске до среды. Начало следующей недели также будет дождливым.

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