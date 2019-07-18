Горожане голосуют за варианты развития островов в Красноярске

В Красноярске стартовал второй этап голосования за лучшие концепции развития островов Татышев, Молокова и Отдыха. Мэрия запустила на своем сайте онлайн-опрос, в котором могут принять участие все желающие.

Так, красноярцы предложили несколько вариантов развития острова Молокова. Территорию хотят превратить в еще одно спортивное пространство — организовать там площадки для занятий различными видами спорта. Другая версия — соорудить на острове пляж, летние кафе и парк аттракционов с колесом обозрения. Еще один вариант — сделать музейно-парковое пространство. Красноярцы также предлагают разделить остров на две изолированные зоны. На одной могут построить спортивную площадку, а на другой — культурно-развлекательную.

Такие же варианты развития и у остальных общественных мест в Красноярске — островов Татышев и Отдыха.

Напомним, сбор предложений о судьбе трех островов объявили с 3 июня по 3 июля. В администрацию Красноярска поступило около 800 вариантов от 540 горожан. Очередной опрос продлится до 31 июля.