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Житель Железногорска надел юбку ради прохода в здание администрации

Главная Общество
Красноярск
15:20 18 Июля 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Железногорске мужчина не смог пройти в здание администрации в шортах — его не пропустили из-за строго дресс-кода. Тогда местный житель проявил смекалку и переоделся в юбку. Видео появилось в социальных сетях. 

«Вот смотри, в администрацию Железногорска не пускают в шортах. Один раз меня уже завернули – сейчас пойду в юбке», — сказал на камеру мужчина. 

В итоге железногорцу никто препятствовать не стал. В правилах не прописано, что через пропускной пункт не могут пройти мужчины в юбке. 

Напомним, в прошлом году Sibnovosti.ru разбирались, можно ли попасть в государственные учреждения в шортах и сандалиях. Что ответили на запросы чиновники, читайте в материале по ссылке

Видео: kpp26.ru

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