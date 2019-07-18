На Ачинском НПЗ практикуются студенты со всего мира. Среди них молодежь из Института нефти и газа СФУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Томского политехнического университета и Санкт-Петербургского горного университета. Третий год подряд в рамках сотрудничества Ачинского НПЗ с Институтом нефти и газа СФУ на производственных площадках завода проходят практику иностранные студенты. В этом году на стажировке восемь магистрантов из Нигерии, Туниса, Ганы, Ирака, Индонезии и Эквадора. Ребята знакомятся со спецификой работы нефтеперерабатывающего предприятия.

Для тех, кто в дальнейшем планирует связать свою судьбу с «нефтянкой», подобные производственные практики важны - в будущем на них ляжет ответственность за эксплуатацию сложного оборудования. Отметим, что прошедшие практику на Ачинском НПЗ также смогут в дальнейшем устроиться на предприятие.

Один из таких студентов - Лилит Хроян из Томского политехнического университета.

«На заводе я уже третью неделю. Познакомилась с лабораторным оборудованием, на котором в дальнейшем придется анализировать нефтепродукты. Проводила лабораторные испытания таких нефтепродуктов как мазут и нефть. Также работала с битумом и дизельным топливом. Планирую через год, после окончания университета, прийти сюда работать. Коллектив лаборатории мне очень понравился», - рассказала девушка.

Дайк Мосес Экене, студент 2-го курса магистратуры СФУ рассказывает, что в Нигерии, откуда он родом, быть нефтепереработчиком престижно, поэтому полученные на Ачинском НПЗ знания ему обязательно пригодятся на Родине.

Исполняющий обязанности начальника станции смешения бензинов и центрального реагентного хозяйства цеха №17 Павел Видилин, у которого магистранты побывали на ознакомительной экскурсии, признается, что молодежь интересуется спецификой работы, задает много вопросов по профилю.

«У студентов хорошие базовые знания, а главное – большое желание изучить производство. Таких на заводе рады видеть в числе коллег», - признался он.

До конца лета производственную практику на Ачинском НПЗ пройдут около 120 студентов, а всего за год в рамках сотрудничества с вузами и сузами практические навыки на заводе получат 500 ребят.

фото: пресс-служба Ачинского НПЗ