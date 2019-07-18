18 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На «Бадалыке» построят единый павильон для ритуальной торговли

Главная Общество
Красноярск
10:38 18 Июля 2019
кладбища, торговля, похороны, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мэр Сергей Еремин объяснил массовый снос павильонов у кладбища «Бадалык» в Красноярске. Глава города заявил: его не устраивало, как выглядит территория в районе погоста. Поэтому павильоны решено демонтировать – под снос попадают 22 объекта. Вместо них построят единое здание под торговлю, а территорию благоустроят, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Для приведения пространства в порядок потребуется снести все временные сооружения, даже если срок аренды земли еще не истек.

«Там не будет вопросов: одного Васю сносим, Петю оставляем. Здесь Петю сносим, Васю оставляем. У нас 22 объекта находятся в реестре. По пяти сейчас юридическая работа идет», - пояснил Еремин.

Добавим, что бизнесменам предложены компенсационные места под торговлю.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Перекрытие моста через Бугач перенесли на выходные

Перекрытие моста через Бугач перенесли на выходные

18 Июля 2019 г.
Движение ограничат 20 июля
Новости Красноярска: Осенью завершится второй этап благоустройства парка «Гремячая грива»

Осенью завершится второй этап благоустройства парка «Гремячая грива»

18 Июля 2019 г.
Работы планируют завершить 1 октября
Новости Красноярска: Белая медведица из Норильска набирает вес в «Роевом ручье»

Белая медведица из Норильска набирает вес в «Роевом ручье»

18 Июля 2019 г.
За три недели она поправилась на 12 килограммов
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают онлайн следить за капремонтом домов

Красноярцам предлагают онлайн следить за капремонтом домов

17 Июля 2019 г.
Видеокамеры с круглосуточной трансляцией уже работают на восьми домах
Новости Красноярска: Корпус краевой больницы откроют с годовым опозданием

Корпус краевой больницы откроют с годовым опозданием

17 Июля 2019 г.
Его должны были сдать к прошедшей Универсиаде-2019
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров

17 Июля 2019 г.
В регионе действует режим ЧС
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае горит 270 тысяч га леса

В Красноярском крае горит 270 тысяч га леса

15 Июля 2019 г.
Большая часть пожаров в труднодоступных районах
Новости Красноярска: «Аэрофлот» набирает сотрудников для хаба в Красноярске

«Аэрофлот» набирает сотрудников для хаба в Красноярске

15 Июля 2019 г.
Обещают от 80 до 120 тысяч рублей в месяц
Новости Красноярска: Новая неделя в Красноярске начнется с грозы и ливня

Новая неделя в Красноярске начнется с грозы и ливня

15 Июля 2019 г.
В городе похолодает
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356