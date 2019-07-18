На «Бадалыке» построят единый павильон для ритуальной торговли

Мэр Сергей Еремин объяснил массовый снос павильонов у кладбища «Бадалык» в Красноярске. Глава города заявил: его не устраивало, как выглядит территория в районе погоста. Поэтому павильоны решено демонтировать – под снос попадают 22 объекта. Вместо них построят единое здание под торговлю, а территорию благоустроят, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Для приведения пространства в порядок потребуется снести все временные сооружения, даже если срок аренды земли еще не истек.

«Там не будет вопросов: одного Васю сносим, Петю оставляем. Здесь Петю сносим, Васю оставляем. У нас 22 объекта находятся в реестре. По пяти сейчас юридическая работа идет», - пояснил Еремин.

Добавим, что бизнесменам предложены компенсационные места под торговлю.