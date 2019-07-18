Перекрытие моста через Бугач перенесли на выходные

В городской администрации предупредили о переносе сроков ограничения движения по мосту через Бугач. Половину проезжей части перекроют в субботу, 20 июля, в 10:00.

«Ранее сообщалось, что такая схема движения транспорта начнет работать с 10 часов утра 18 июля. Однако для удобства горожан принято решение перенести ограничения на выходные. До этого времени подрядная организация будет вести подготовку к началу основных работ, которая не требует перекрытия проезжей части», - предупредили в пресс-службе мэрии.

До 15 ноября дорожники будут поочередно перекрывать по половине проезжей части, так что машинам в прямом и обратном направлении придется двигаться по встречной полосе.

Напомним, мост через Бугач ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники заменят асфальт, а также элементы мостовой конструкции. Также на переправе устроят систему водоотведения с проезжей части и отремонтируют тротуары. Реконструкция обойдется в 16 млн рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru