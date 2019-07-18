Осенью завершится второй этап благоустройства парка «Гремячая грива»

В Красноярске благоустраивают вторую очередь парка «Гремячая грива». Работы проходят на площади в 50 га со стороны кластера «Радуга», стадиона «Ветлужанка», спорткомплексов «Академия биатлона» и «Сопка».

Как и в действующей части парка, там будут оборудованы тропы для пешеходов и велосипедистов, смотровые и площадки для пикников. На благоустроенной территории обустроят места для палаточных лагерей, установят лавочки и урны, а также информационные таблички.

Работы планируют завершить 1 октября, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, первую очередь парка «Гремячая грива» для посетителей открыли в 2018 году. В лесу в районе СФУ и Академии биатлона благоустроили около 60 га. Вход в парк расположен около остановки «Сопка» на проспекте Свободный.